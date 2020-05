Tuleviku kujutamine on alati paradoksaalne. Näiteks vanades ulmekates võib teinekord vabalt ette tulla, et inimesed lendavad kusagil aasta 2020 paiku kosmoses ringi, aga kasutavad samal ajal ikkagi traadiga telefone. Tulevik vananeb kohutava kiirusega, ent ometi on see ikkagi miskit, mille kujutamine inimesi jätkuvalt inspireerib. Mida teeb praegune veider olevik meie tulevikutajuga? Kuhu jääb tulevik? Artiklisarjas «Tulevik on juba kohal?» esitamegi kultuuritegelastele seitse küsimust selle haaramatu fenomeni kohta. Teisena võtab sõna Tartu Ülikooli kirjanduse vanemteadur ja ulmekirjanduse uurija Jaak Tomberg.