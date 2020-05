Eestlaste finantsvarad kasvavad kohustustega võrreldes ennaktempos

Aastate jooksul on valminud terve hulk uuringuid, kuid need kõik näitavad, et arvestatavaid sääste leidub üsna väikesel osal Eesti inimestest. Ilmekas on Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse mullu tellitud küsitluse tulemus, mille järgi umbes kolmandik eestlastest kasutab kevadist tulumaksutagastust igapäevaste kulutuste katmiseks ning ainult veerand paneb selle raha kõrvale.