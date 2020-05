Opositsioon: Henn Põlluaas on spiikrina erapoolik

Reformierakonna esimees ja erakonna riigikogu fraktsiooni juht Kaja Kallas ütleb, et Põlluaas ei ole oma ülesannete kõrgusel. «Varem on riigikogu esimehed alati mõistnud oma rolli kogu riigikogu esindamisel ja demokraatia kaitsmisel, kuid Henn Põlluaas lähtub ainult oma erakonna soovidest,» ütles Kallas. «Kujutage ette korteriühistut, kus 10-korterilise ühistu esimees ütleb, et viienda korteri arvamust me lihtsalt ei kuula ega neile sõna ei anna – täpselt selline oli olukord eile (esmaspäeval – toim) riigikogu suures saalis, kus üleval oli terve hulk proteste ja protseduurilisi küsimusi,» selgitas ta, täiendades, et riigikogu ekraan näitas vähemalt kümmet opositsioonisaadikut, kuid Põlluaas otsustas sõna anda hoopis oma erakonnakaaslasele Urmas Reitelmannile, keda sõna palumise nimekirjas polnudki.