Biojäätmete konteiner või komposter on peagi kõigile kohustuslik

Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonna nõunik Kristel Murumaa selgitas, et biojäätmete liigiti kogumine on juba praegu kohustuslik, kuid paljudes piirkondades ei ole nende äravedu korraldatud: 2019. aasta alguse seisuga olid need korraldatud jäätmeveo hangetesse lisatud vaid 27 omavalitsuses.