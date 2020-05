Nädala mõte: õpime lugema ja aru saama

Kindlasti leiame selliseid kauneid pilte juba praegu, ent kas ja millal see normaalsuseks muutub, ei tea. Kahjuks ei meenu korda, kui alevi üldkasutatavast vanapaberikonteinerist poleks vastu vaadanud tavaline must prügikott, kellegi vanad tossud või teleriekraan.

Ometi on samas jäätmejaam, mis elektroonikajäätmed tasuta vastu võtab, ja tavalise prügikoti saaks visata kõrvalolevasse segaolmejäätmekasti.

Vaevalt aitaks ka suurelt ja punaselt trükitud nimekiri lubatud ja keelatud jäätmetest iga konteineri peal. Kuigi eestlased on üsna haritud rahvas, jääb siiski mulje, et on hulgaliselt neid, kes lugeda ei oska. Või ei saa loetust aru.