Uus mood: laps saab sünnipäevakingiks tibu

Tellijale

Tartumaal juba paarkümmend aastat kanu pidanud Kasealuse talu perenaine Külli Dubolazov ütles, et tibude sünnipäevaks kinkimisega puutus tema tänavu kokku esmakordselt. „Tuleb klient ja ütleb, et lapsel on sünnipäev, ja tahetakse tibu kinkida. Kui küsin, millist tibu, siis vastatakse – vaja lapse ema käest küsida,” kirjeldas ta.

Seega viiakse tibusid kingituseks mitte vaid oma pere lastele.

Dubolazov rääkis oma kogemusele tuginedes, et kui lapsel on tõesti suur huvi lindude vastu, siis miks mitte tibu kinkida. Siiski tasub tibu võtmist hoolikalt kaaluda. Kipub ju nii minema, et nädal-kaks on laps tibust, kutsikast või kiisust vaimustuses, aga siis jääb loomake ikka vanemate hooldada.

Lisaks on tibud väga õrnad. „Tibu väntsutada ei tohi, ta võib selle kätte surra,” hoiatas Dubolazov.

Huvist kasvas hullus

Kodus kanapidamine on viimastel aastatel tasapisi tõusuteed käinud, aga selleaastane huvi on kanamüüjate sõnutsi teinud mitmekordse hüppe. „See on võtnud lausa hulluse mõõtmed,” sõnas Dubolazov.

Paljud on öelnud, et on juba ammu kaalunud kana võtmist, aga sel aastal ollakse kodus, aega palju ja nii plaan teoks tehaksegi.