Järjekord talukana munadele venib mitme nädalani

„Kes täna enda munasoovist teada annab, selle panen kirja, aga kätte saab alles juuni algul,” rääkis Nurmenuku talu perenaine Viktoria Kaasik läinud nädala lõpus. „Midagi sellist pole varem olnud. Hommikul korjan munad kokku ja pärastlõunal neid enam ei ole. Veider on kliendile öelda, et järjekord on kolm nädalat. Poes on ju riiulid täis. Kliente on palju juurde tulnud ja imelik küll, aga nad on nõus järjekorras ootama.”