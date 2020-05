Maja renoveerimine on sama kulukas kui uue ehitamine

Vanade väärtuste säilitamiselgi on mitu valikut: kes püüab säilitada võimalikult palju olemasolevat, kes kasutab ära ainult hästi säilinud osad, näiteks palkseinad, ahjud jms. Otsustavaks võivad saada maitsemeel, emotsioonid-mälestused ja rahakoti paksus.

Mitte vanus, vaid seisukord

Maja sünniaastast olulisemgi on selle katuse ja konstruktsioonide seisukord. Katuse vettpidavus on kogenud ehitusspetsialisti, praegu inseneribüroos Telora ehitusjärelevalveinsenerina töötava Kalev Päiti hinnangul kogu maja tervise alus. Katusekonstruktsioone ja vahelagede korrasolekut tasub igal juhul kontrollida.

Samuti tuleks laudvoodriga palkhoonel osa laudu lahti võtta ja veenduda, et nende alla jäävad palgid pole pehkinud. Palkide seis võib eriti kriitiline olla akende all.

„Minu kogemus ütleb, et kõige probleemsemad kohad ongi just alumine palgirida, ­aknaalused ja kohad, kus vihmavesi on puuduliku või hooldamata äravoolusüsteemi tõttu mööda seina pikalt alla jooksnud: sisenurgad, neelukohad jms,” kinnitas Päit.