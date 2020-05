Ilmajutt: vikerkaar vihjab tulevasele ilmale

Hoogvihmaga on tavaline nähtus vikerkaar. Praegu on hoogsajud tavalised ja seepärast võib aeg-ajalt ka vikerkaart näha. Vikerkaar tutvustamist ilmselt ei vaja. Võib meenutuseks siiski kokku võtta, et see on atmosfääri optikanähtus, mis paistab inimesele spektrivärvustes kaarekujulise valgusribana.