Kriis käivitas Kalamatsil tootearenduse

Kalamatsil on ette võetud näiteks juustu laagerdamine. „Eks paistab, mis välja tuleb. Aga üllatusi, loodetavasti häid, on oodata teisigi,” lubas Aita, kes veab meiereid abikaasa Jaaniga. Neil on neli last, kellele jõeäärses metsatukas asuv Kalamatsi on vahva mängumaa.