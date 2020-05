Suur sport on tagasi! Raha pani Bundesliga rattad käima

Musta hinnangul pole vaja otsida nõela heinakuhjast, kui tahta teada, miks Bundesliga jätkub. «Jalgpalli ei taastata selleks, et selgitada välja riigi meister, kõrgliigasse jääjad ja väljakukkujad või pakkuda inimestele meelelahutust. Telerahad on vaja kätte saada,» ütleb ta välja karmi tõe. «Mitte mingil muul põhjusel mänge ei peeta.»

Samas tuleb klubidest aru saada. Näiteks mullu teenisid Bundesliga tiimid 18 meeskonna peale kokku tervelt neli miljardit eurot, aga koroonakriisi tõttu on Saksamaa kahe tugevaima liiga 36 klubist 13 langenud majanduslikult väga täbarasse seisu ning mõni on pidanud kartma pankrotikuristikku kukkumist.

See, et klubidest voolab raha välja, on Musta hinnangul arusaadav. «Jalgpalliäri ongi nii püsti seatud. Üldjuhul muutuvad mõne klubi fännid närviliseks ja hakkavad juhtidele esitama kriitilisi küsimusi, kui selgub, et mõnel tiimil on suur rahareserv või ülejääk.»