Mihkel Mutt: pandeemia heleroheline unistus

Pandeemia ning eriolukord panevad iseenesest otsima paralleele keskkonnakaitsega, aga toimuvast on tehtud täiesti vastandlikke järeldusi. Laias laastus on ühed on arvamisel, et Covid-19 on tugevdanud «roheliste» argumente ja üritust, teiste meelest, vastupidi, on näidanud kõrgeid karisid nende teel.

Loomulikult on keskkonnaktivistid ise tajunud uue diskursuse totaalsust ja mõistetavalt pingutavad, et pildil püsida. Nende üks põhiargumente on, et pandeemia on demonstreerinud rahvusvahelise kogukonna suutlikkust ennast kokku võtta ja astuda otsustavaid samme. Just seda, mille puudumist nad on varem ette heitnud. Me suudame! Nad arvavad, et vastavat meelelaadi ja teotsemistõhusust võib alal hoida, ning kutsuvad üles jätkama samas vaimus, kui majandus hakkab taastuma. Siis oleks õige aeg teha ümberlülitus uuele energiale ning eluviisile laiemalt.