«Enda jaoks pole ma kunagi tippsportlane olnudki. Võib-olla ainus, mida kunagi kahetsen, ongi see, et ei saanud proovida elu, kus teen ainult sporti. Mul on pidevalt olnud kõrval kool, sellest aastast aga töö,» jutustab Saluri Postimehele. «Nüüd pole sportimine enam kindlasti võimalik, sest see ei too mulle sentigi sisse.»