Andres Sutt: eelarvedistsipliin – hinne kaks

Maksumaksja jaoks selgus eile karm ja valus tõde – valitsus ei tegele eelarvekulude jooksva jälgimisega ning kõrvalekallete puhul ei võeta seetõttu ka midagi ette. Kõlab uskumatult, aga nii see on. Siit koorub ka juurpõhjus, miks majanduse nelja viimase aasta tempokale arenguke vaatamata «suutis» valitsus tekitada miljardilise eelarvemiinuse ning miks selgub veebruaris taas ootamatult, et möödunud aasta prognoositud väiksest plussist saab suur miinus. Ja nii aastast aastasse. Vastutus maksumaksja raha sellise laristamise eest lasub üheselt rahandusministril ja peaministril. Kui erasektoris astuks ettevõtte tegevjuht või finantsjuht nõukogu ette jutuga, et kulud on «kuidagi kontrollimatult suureks läinud», jääks see nende viimaseks nõukogu koosolekuks.