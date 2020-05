Ilmar Tomusk: eestikeelne nimi on ilus nimi

Kevad ja suvi on aeg, kui ettevõtjad korrastavad oma ettevõtte avalikkusele suunatud kuvandit: silte, viitu ja teadaandeid. Sel aastal tuleb tõenäoliselt ettevõtete avalikus teabes muutusi ka koroonakriisi tõttu. Nii kahju kui sellest ka ei ole, lõpetab mõni ettevõte oma tegevuse, kuid samas annab see ruumi uutele tegijatele. Nii on praegu õige aeg meelde tuletada, milliseid nõudeid peaks ettevõtja ärinime valikul arvestama, et nimi täidaks oma eesmärki: annaks teavet ettevõtte tegevuse kohta, eristaks seda teistest samalaadsetest, tõmbaks tähelepanu, aga oleks ka mugav välja öelda ja kirja panna.