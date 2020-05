Koroonaviiruse teine laine on vältimatu, kuid kas suured spordiliigad üldse hoolivad sellest?

Foote toob välja, et jäähokiliiga NHL võitjakarika ehk Stanley karika peal on väike graveering, mis kulgeb nõnda: «1919 – Montreal Canadiens – Seattle Metropolitans – seeria jäi lõpetamata». Tegemist on ainsa kirjaga karikal, kust leiab küll kaks meeskonda, ent puudub tšempion.