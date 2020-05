Sarja tegevus toimub 1940ndate lõpus, kui äsja sõjast tulnud iseloomutu, kuid nägus Jack Castello (David Corenswet) asub püüdma oma Hollywoodi unistust. Kuna tal esialgu ei õnnestu jalga filmimaailma ukse vahele saada, võtab ta rahahädas vastu töö bensiinijaamas, mis on kõike muud kui tavaline tankla. Kiiresti selgub, et selle taga peitub hoopis kõrgklassi prostitutsiooniäri, mida organiseerib kelmika ja ladusa jutuga Ernie (Dylan McDermott), kes on juba aastate eest oma Hollywoodi unistusest loobunud.