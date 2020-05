Lasnamäe linnaosavanema Vladimir Svet sõnul oli enne koroonapandeemia puhkemist kuus ettevõtet, kes tundsid tõukerattarendi teenuse pakkumise vastu huvi, nüüd on huvilisi kaks vähem. Senistest tegijatest on rivis Bolt, kes teatas äsja rentimise alustamisest Tartus. Teine mullune tegija Citybee on Sveti kinnitusel praegu äraootaval seisukohal.