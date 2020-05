Välismaa lühiuudised

Merkeli sõnul on Vene häkkerid ta sihikule võtnud

Saksa kantsler Angela Merkel kurtis eile, et Venemaa on võtnud ta häkkerirünnakute sihtmärgiks ning tal on selle kohta tõendeid. «Ma püüan iga päev Venemaaga paremaid suhteid luua, aga samal ajal on nii kindlad tõendid, et Vene jõud teevad seda,» ütles kantsler parlamendis. Saksa luureteenistus on korduvalt teatanud Vene häkkerite katsetest luurata parlamendiliikmete ja muude juhtivate poliitikute järele. Nii näiteks kopeerisid häkkerid ajakirjanduse teatel 2015. aastal Merkeli meilikontolt andmeid. Samal ajal tehti rünnak ka parlamendile. Kantsleri sõnul kuulub kübersegaduste tekitamine ja faktide moonutamine Venemaa strateegiasse. «Ilmselgelt ei tee see Moskvaga paremate suhete loomist lihtsamaks,» tunnistas Merkel ja ütles, et selline luuramistaktika on rohkem kui ebamugav. AFP/BNS