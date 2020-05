Nõukogu senise esimehe sotsiaalminister Tanel Kiige (Keskerakond) sõnul on töötasu hüvitamine end õigustanud, kuid arvestades töötukassa reservide piiratust ja majanduse olukorda, tuleb kitsendada taotlemise tingimusi. «Meie eesmärk on toetada raskustes töötajaid ja tööandjaid ning vältida laiaulatuslikke koondamisi, kuna värbamine hiljem on keerukam ja väljaõpe kulukam,» ütles Kiik pressiteates. «Peame arvestama, et taotlejaid võib lisanduda, ning soovime, et hüvitise taotlemise võimalus töötajate töötasu hüvitamiseks oleks eelkõige neil tööandjatel, kelle olukord on kõige raskem.»