Majanduse lühiuudised

Teadmatus nõrgestab eurot

Euro käsi käib võrreldes teiste arenenud riikide valuutadega kehvasti: alates märtsi keskpaigast on euro dollari suhtes odavnenud tervelt 3,2 protsenti. Seejuures ennustasid paljud analüütikud eelmise aasta lõpus tublit tõusu. Bloombergi hinnangul on euro probleem eelkõige selles, et euroala riigid ei suuda koroonakriisis ühtset liini hoida: viimane piisk karikasse oli Saksamaa konstitutsioonikohtu otsus, et osa Euroopa Keskpanga abimeetmeid ei pruugi olla kooskõlas Saksa seadustega. Euro väärtus ei ole analüütikute hinnangul siiski ohus koroonakriisi, vaid hoopis ELi hapruse ning teadmatuse tõttu tuleviku suhtes. Brexit, Ida-Euroopas leviv parempoolsus, Lõuna-Euroopa majandusprobleemid ja Saksamaa-Prantsusmaa vägikaikavedu ELi liidripositsiooni pärast on kõik vähendanud nõudlust euro järele. Samuti on Financial Timesi andmetel kokku kuivanud välisinvesteeringud Euroopa firmadesse. PM