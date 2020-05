Eritrea pealinn Asmara – avanema hakkav Aafrika modernismi pärl

Elsa on endine vabadusvõitleja ja veendunud, et iseseisvus on võitlemist väärt, ­sõjaarmid on ta kehal siiani alles. FOTO: Inga Kuusik

Eritrea, Punase mere äärne endassetõmbunud väikeriik (pindalalt vaid kaks ja pool korda Eestist suurem) Aafrika idaosas, on maailma tähelepanu alt enamalt jaolt väljas olnud. Kuulda on olnud, et viisasid sinna eriti ei jagata ja kõigi oma naabritega – Djibouti, Sudaan ja Etioopia – ollakse tülis. Kui siis eelmise aasta oktoobris anti Nobeli rahupreemia Etioopia peaministrile Abiy Ahmedile, kes lõpetas kaks aastakümmet kestnud pingelise vastasseisu Etioopia ja Eritrea vahel, tundus, et nüüd on küll õige aeg üle vaadata Asmara, UNESCO maailmapärandi hulka kuuluv Eritrea pealinn.