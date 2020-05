Lootusrikas hetk. Avanemise õnnestumise võti on 2+2-reegel

Reisijate hajutatus sadamas on kõigi huvides oluline. Nii terminali põrandale kui ka seintele kleebiti 2+2-reegli meeldetuletamiseks sildid. FOTO: Tairo Lutter

Tänasest on reisijate vedu Soome taas avatud, esialgu töö- ja vältimatuteks reisideks. Tallinna sadam nentis broneeritud piletite põhjal, et sadamal tõotab tulla keskmine tööpäev. Homme avatakse ka Läti-Eesti piir ning esmaspäevast saavad tahtjad minna jõusaali ja sportlased basseini ujuma. Ehkki jõusaalid on avamiseks valmis, soovitab teadusnõukoda sportida väljas, saalides treenida äärmisel juhul.