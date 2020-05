Eesti lühiuudised

Ratas on optimistlik: töötud lähevad peagi põldudele

Peaminister Jüri Ratas (pildil) väljendas eile riigikogu infotunnis optimismi, öeldes, et kodumaised töötud leiavad peagi tee põllumajandusse ning seega ei halva võõrtööjõu lahkumine majandusharu tööd. Ratas märkis, et tööturul on olukord keeruline ja pole mõtet luua illusioone, et eriolukorra lõppedes tööpuuduse kasv seiskub. Valitsusjuht tõi esile, et 10. mail oli töötuid 49 741 ehk 7,7 protsenti elanikest ning kuuga suurenes töötute arv 11 protsenti. Peaministri sõnul on selge, et Eesti inimesed kaotavad töökohti ning riigil tuleb neid tööturul kaitsta. Sealjuures avaldas Ratas veendumust, et peagi leiavad paljud Eesti töötud tee ka maasikapõldudele. BNS