Island hakkab saabujatele koroonatestimist pakkuma

Island kavatseb hakata riiki saabujatele pakkuma võimalust anda koroonaviiruse proov, et vältida kahenädalast karantiini, teatasid teisi- päeval võimuesindajad. Koroonaviiruse pandeemia algusest on riigis surnud kümme ja nakatunud 1801 inimest. Maikuus on avastatud vaid kolm haigusjuhtumit. Valitsuse teatel hakatakse analüüsivõimalust pakkuma alates 15. juunist Keflaviki rahvusvahelisel lennuväljal ja nende eest maksab esialgu riik. BNS