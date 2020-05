Itaalia kõrgliiga alustab juuni teisel nädalal?

Märtsi keskpaigast pausil olevas Itaalia jalgpalliliigas jätkatakse mänge 13. juunist, raporteeris ajaleht La Gazzetta dello Sport. Lehe andmetel võtsid Serie A klubid säärase otsuse vastu eile videokoosolekul ning olgugi et otsus polnud ühehäälne, teenis see piisavalt hääli, et läbi minna. Treeninguid alustaksid klubid 18. maist. Mõlema kuupäeva juures on siiski tärnike, et need kehtivad vaid juhul, kui olukord riigis ei halvene.