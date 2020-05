Ideaalne ühiskond sarnaneb hea perekonnaga, kus hoolitakse üksteisest, kus jagub altruismi ja on vähe egoismi ning valikud arutatakse läbi ja seejärel tehakse otsused. Loomulikult jäädakse eri arvamusele ning mõnikord on vähemuses ühed, teinekord teised, aga vähemusse jäänud tunnistavad ühist otsust, teades, et mõne teise otsuse korral on enamuses nemad.