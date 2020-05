Allan Puur: tagasipilk mullusele rahvastikuaastale

Nädala algul avaldas statistikaamet 2019. aasta rahvastikumuutuste arvustiku. Eesti hinnanguline rahvaarv selle aasta algul oli 1 328 976, s.o 4156 inimese võrra rohkem kui aasta varem. Mullune oli seega juba viies aasta, mil rahvaarv kahanemise asemel kasvas. Aastate 2015–2019 kokkuvõttes ulatub juurdekasv 15 700 inimeseni, mis on võrreldav Rakvere elanikkonnaga. Asetleidnud muutus eristab Eestit lähinaabritest Lätist ja Leedust, kus rahvastikukadu on jätkunud ka viimastel aastatel, ehkki pidurdudes. Euroopa Liidu idapoolsetest riikidest suurenes rahvaarv 2018. aastal (möödunud aasta lõplikud andmed pole veel kättesaadavad) Sloveenias, Slovakkias ja Tšehhis.