Sergei Metlev: lääne individualismi rajad

Individualistlik ellusuhtumine on raskendanud läänemaailmas kriisiga toimetulekut, kuid kas see tähendab, et peame ennast muutma? Enesekriitiline tasub olla, kuid mitte pelgalt kriisi, vaid ühiskondliku rahu ja koostöö nimel.

Skepsis kehtivate sotsiaalsete ja õiguslike normide suhtes iseloomustab isikuvabadustele rajatud ühiskondi. See väljendab juba Kreeka polises leiutatud printsiipi, mille järgi asub võimuallikas rahvas endas ning igal rahva liikmel on oma erasfäär.

Kui rahvas on võimu kõrgeim kandja, siis igaüks meist on ainulaadne mikrovõim. See loob usu oma rolli maailmas ja tõstab indiviidi tahte muust kõrgemale. Indiviidi­kesksuse kõrvalsaadus on paratamatult suure pildi unustamine. Läheb meelest, millest see harjumuspärane vaba elu sõltub.