Raimond Kaljulaid: Ärme kaota valvsust

Ma ei oska öelda, kui palju on Eestil veel aega, enne kui eelmisel aastal paremäärmuslaste valitsusse kaasamisega alguse saanud protsess jõuab sinna, kuhu on nüüd jõudnud Ungari. Samuti on keeruline hinnata, milliseks kujuneb samasuguse saatusega riikide postdemokraatlik riigikorraldus, kui nad üldse suudavad oma riiklust hoida. Täiesti kindel on aga see, et oleme Ungari mudeli poole teel ja ka Keskerakonna ja Isamaa n-ö liberaalid kannavad lõpptulemuse ees vastutust.