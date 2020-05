Ligi Põlluaasale: sa kukkusid läbi!

Põlluaas: Eks seaduse vastuvõtmise tingis see, et eriolukord lõpeb ära ja algab hädaolukord, et ka hädaolukorras oleks võimalik säilitada piiranguid. Kahjuks pean möönma, et seadus on tehtud kiirustades, see pole kõige parem seadus ja kahjuks läks sinna sisse Reformierakonna parandusettepanek.