Teisipäeval kohtusid videosilla vahendusel peaminister Jüri Ratas ja Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) juht Tedros Adhanom Ghebreyesus ning avaldatud pressiteates teatati, et Eesti alustab organisatsiooniga digialast koostööd. Postimehega rääkinud asjaosaliste kinnitusel on tegemist kõike muud kui tagasihoidliku koostööplaaniga – pigem on see meie e-riigi põhimõtete globaalse läbilöögi võimalus, millest alati on unistatud.