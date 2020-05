Jaan Tootsenil valmib suveks kaks filmi korraga

Tellijale

Mida tähendab nn minutifilm režissöörile?

Ma arvan, et isolatsiooni ajal on see tore võimalus pintsel värske hoida. Ja selline mõtlemise mõnu, et kas tuleb mõni hea idee, millest saaks voolida visuaalset lugu. Tegutseda professionaalselt, kuid käepäraste vahenditega. Mina ei ole päevagi filmitegemist õppinud, saan nimetada ennast asjaarmastajaks, aga tehnilised standardid on ette antud – kõik muu vaba.

Mõnikord on noorte filmitegijatega juttu olnud, et kõik teeks suuri asju, aga tehnikat on ikka vähe. (Naerab.) Siis meenub mulle alati lugu, mille kunagi rääkis kunstnik Peeter Laurits. Aastaid tagasi jäi ta ilma oma korralikust fotokaamerast – elukutselise asendamatust töövahendist. Kaamerat polnud, aga kunsti oli vaja teha. Siis hakkas ta fotosid tegema pinhole-kaameraga.