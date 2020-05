Jumal tänatud, et päris löömaks ei läinud!

«Üks me meestest läks poodi, aga tuli peagi jooksuga tagasi. Ütles, et oli kuulnud poes raadiost Savisaare üleskutset tulla Toompeale – et seda rünnatakse. Meil endal kontoris raadio ei mänginud. Seega ei teadnudki, mis toimub. Vaatasime üksteisele viivuks otsa ja panime Toompea poole ajama,» meenutab Karits. «Mäletan selgelt seda pilti, mis väljas avanes. Pärnu maanteel liikuvad autod aeglustasid kuidagi käiku ja jäid seisma. Paljud autod. Inimesed tulid autodest välja ja sammusid joonelt Toompea suunas. Ju kuulsid nemadki autoraadiost Savisaare üleskutset.»