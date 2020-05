Rock’n’roll’i arhitekti lõbus elu

«Paljud nooremad lauljad, näiteks James Brown, Otis Redding, samuti ansamblid The Beatles ja The Rolling Stones on võtnud Little Richardilt mõndagi üle.» Nii nentis oma klassikalises teoses «Popmuusikast» maestro Valter Ojakäär möödunud sajandi 80ndate hakul. Lisaks mainitud noorematele lauljatele on Richardi mõju ulatus sõna tõsises mõttes kolossaalne. Elvis Presley sai temalt puusanõksud, Tina Turner hääleseade, Elton John klaverimängutehnika. Teda pidasid oma iidoliks Deep Purple, Motörhead ja AC/DC. Prince’ist, David Bowiest ja Michael Jacksonist ei hakka rääkimagi. Selle suure influentseri mõju oli žanriülene, soulile ja funk’ile lisaks eelmainitud heavy metal’ist hiphopini välja. Mark Twain avastas omal ajal, et suurem osa Itaaliast on tehtud Michelangelo või tema õpilaste kavandite järgi. Kindla peale oleks ta jõudnud samale järeldusele Little Richardi pärandi ja tänase popmuusika seoseid analüüsides.