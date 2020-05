Aja auk. Kraftwerki nägu

Florian Schneider oli ka insenertehniline mees, kellele ei meeldinud eriti esineda või tuuritada. Ta ütles ikka (kuigi võib-olla ei olnud see tema, sest ta eriti ei armastanud rääkida ja üldse iseloomustas Kraftwerki kommunikatsiooni kontseptuaalselt kontrollitud anonüümsus), et tema jaoks on tuuritamine mõttetu, kõik need lennujaamades passimised jne, hoopis mõistlikum on selle asemel stuudios (Kraft­werki stuudio nimi oli Kling Klang) helisid putitada, sest helisid on alati põhjust putitada, sest perfektset heli pole, aga perfektse heli poole tuleb püüelda. Ja Kraftwerk püüdles ja oli.