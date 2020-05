Vikerkaar loeb. Sang, mäng, äng

Joel Sang on toimetanud Loomingut, Vikerkaart ning Keelt ja Kirjandust. Omal ajal täitis ta Sirbi keeleveerge. Ta on kirjutanud sadakond luuletust. Gottfried Benn väitis kunagi, et suurimadki lüürikud on jätnud endast ainult kuus kuni kaheksa täiuslikku luuletust, mille peale on kulunud 30–50 aastat «askeesi, kannatusi ja võitlust». Kui sõeluda välja viimase saja aasta eesti autorite luuletuste esiseitsmikud, võib Joel Sanga seitsmik tõusta täitsa kõrgele kohale.

Sanga parimad luuletused on lühikesed, kirka kujundiga, meeldejäävad. Neis on tasakaalus äng ja mäng (Rebekka Lotmani sõnul üks produktiivsemaid riimipaare). Äng jääb siiski peale. See on sedasorti äng, mis ajab tugevama tervisega mehi jooma, meeletusi tegema, seejärel põdema ja häbenema. Sang on romantik, aga seesugune, kes ei lase oma ängi vabalt välja jaurama. Kajar Pruul on teda nimetanud «oma haamriga Oksaks», viidates August Alle epigrammile, kuidas «Tuglas kabineti rahus / Oksa oksi maha tahus. / Tuli ette mädaoks / – stiilihaamer tegi: toks.» Sanga enesekriitikahaamer mädaokstele armu ei heida.