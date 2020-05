Populaarteaduslikku faktikirjandust lastele ja noortele

Kas või hiilgamiseks mõnel tulevikus toimuval seltskondlikul koosviibimisel. Või siis sellepärast, et see fakt tundub lihtsalt nii fantastiline. Näiteks teadmine, kuidas puud internetti kasutavad (nende TCP/IP moodustab seeneniidistik) või millist infot nad isekeskis jagada mõistavad («akaatsia, ae… kaelkirjak tuleb, muuda end nüüd kibedaks ja vastikuks»).

Need põnevad read on kirjas raamatus «Puud», mis lisaks sedalaadi faktidele sisaldab küll vist kõike, mida puudest kirjutada annab. Seemnest kännuni, lehtedest rääkimata. Ja suurim väärtus on teada saada, kui tähtsad sotsiaalsed olendid puud nii üksteise kui ka ümbritseva suhtes on.