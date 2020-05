Tom Cruise kosmoses. Jah, just selline plaan NASA-l ja Elon Muskil

27. mail kell 16.32 EDT (meie aja järgi kell 23.32) peaks soodsate ilmaolude korral toimuma Floridas Kennedy kosmosekeskuse stardikompleksis 39A SpaceXi kosmoselaeva Crew Dragon start. See saab olema firma esimene mehitatud lend kosmoselabori ISS juurde, pardal kaks teenekat astronauti. Lennu üldjuhiks on määratud Robert Behnken, kes vastutab lähenemisoperatsiooni, põkkumise ja muude ISSiga seotud tegevuste eest. Kosmoselaeva komandör, kelle ülesandeks on kogu lend stardist ISSini ja tagasi Maale, on Douglas «Chunkey» Hurley. Mõlemad liitusid astronautide programmiga juba aastal 2000 ning nad on kumbki sooritanud ka kaks süstikulendu. Meeskonna varuliige on Kjell Lindgren, kelle nimi tuleb kindlasti tuttav ette neile, kes on lugenud astronaut Scott Kelly raamatut «Endurance» (eesti k «Visa hing»). Kõik kolm istuvad praegu seoses koroonapandeemiaga tugevdatud karantiinis ja pideva meditsiinilise järelevalve all.