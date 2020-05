Meelde sööbis üks Tiit Ojasoo mõttekäik, millega ta üsna proovide alguses (kui mitte suisa kõige esimeses proovis) eesseisvaid nädalaid: «See on lavastus, mida tehes peame lihtsalt minema kütma, ja isegi kui me mingil hetkel saame aru, et oleme mingist teeotsast valesti sõitnud, ei ole meil aega, et tagasi minna ja teist teed proovida, vaid meil tuleb lihtsalt edasi kütta.»