7. mail 2010 ei olnud mind Saku suurhallis «Ühtse Eesti suurkogu» etendusel. See on üks väheseid NO99 lavastusi, mis jäi mul nägemata. Või siiski mitte. Nimelt ei läinud ma Saku suurhalli teadlikult. Mulle tundus, et selle 24. märtsil NO99 pressikonverentsiga «riiklikult olulisest küsimusest» alanud etenduse olin ma selleks ajaks juba ära näinud, kui Saku suurhallis 7. mail tuled põlema pandi. Sest «Ühtse Eesti suurkogu» tähtsaim uuendus oli näidata, et etendus võib olla protsess, mitte sündmus.



See ei tähenda, et ma tahaks suurkogu etendamist 7. mail alahinnata. See ei olnud kunstilises plaanis ehk kõige tugevam NO99 lavastus (nagu pidin tõdema toimunut hiljem videost järele vaadates), kuid on selge, et kõik eelnev sai võimalikuks suuresti tänu suurkogu-ootusele.