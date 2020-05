Ainsa eestlasena kurikuulsas Wuhani laboris

See on Hiina esimene kõrgeima ehk neljanda bioohutustasemega labor, mis oli valminud 2017. aastal ning milles töötavate teadlaste väljakoolitamisel oli Hiinale abiks Prantsusmaa. Sellise taseme bioohutuslaboreid on kõigis arenenud tööstusriikides, kokku maailmas 30 ringis.

2017. aasta algul pühendas teadusajakirja Nature uudistekülg Wuhani labori avamisele loo, märkides, et hiinlaste esimene säärane labor on mõeldud selleks, et uurida maakeral leiduvaid kõige hullemaid haigustekitajaid, nende seas ka ebolat. Maksma läks see hoonekompleks umbes 40 miljonit eurot. Hoone ehitati vastu pidama ka maavärinale, mille magnituud on seitse.