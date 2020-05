Martin Ehala: TTÜ arengust Aaviksoo ajal 

2015. aasta augustis ilmus vabariigi valitsuse teadus- ja arendusnõukogu tellimusel Gunnar Oki sulest raport, mis esitas Eesti kõrgharidusmaastiku ümberkujundamise suurejoonelise kava, mille üks juhtmõtteid oli, et ülikoolid pole iseenesest valmis muutuma, vaid vajavad jõulist muutmist ülaltpoolt:

«Loomuliku arengu ja süsteemi sisekaemuste tulemusel ehk nö alt üles toimunud muutused on olnud soovitud põhimõttelisteks arenguhüpeteks enamasti ebapiisavad. [---] Edukate riikide kogemus näitab, et arengueesmärkidest lähtuv radikaalne muutus paremuse poole nii kõrgharidus- ja teadusasutuste võrgu kujundamisel kui ka tegevusvaldkondade valikute osas eeldab poliitilisi ehk nö ülevalt alla otsuseid ja nende otsuste sihiteadlikku elluviimist suhteliselt lühikese perioodi jooksul.» (lk 22)

Ideaalilähedase võimaluse selle kontseptsiooni rakendamiseks pakkus TTÜ, mis oli 2014. aastal saanud oma seaduse, millega sätestati, et ülikooli strateegilist arengut juhib 11-liikmeline kuratoorium (hilisema nimetusega nõukogu), mis valib ülikoolile ka rektori, kes hakkab strateegiat ellu viima. Tallinna Tehnikaülikooli seadus on selles mõttes iseäraline, et teistes Eesti ülikoolides valib rektorit ülikooli akadeemilistest töötajatest koosnev laiapõhjaline valimiskogu.