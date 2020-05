Jüri Allik: Kuidas hinnata ülikooli teaduspanust?

Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ) ehk TalTech hakkab valima rektorit. Sellega seoses on väitlustes üles kerkinud küsimus TTÜ teadustegevuse arengust viimastel aastatel. Tallinna Tehnikaülikooli tervistehnoloogiate instituudi juhtivteadur Ago Samoson on väitnud (err.ee, 29.04.2020), et TTÜ teadustööde kvaliteet on kaks korda alla Eesti keskmise ja juhtivate tööde hulka panustab TTÜ pelgalt kahekümnendiku. TTÜ teadusprorektor Renno Veinthal väidab (err.ee, 02.05.2020), et see ei ole tõsi.