Jaak Aaviksoo: Tehnikaülikooli kümnend

Kui tehnikaülikooli nimekad vilistlased tegid mulle viie aasta eest ettepaneku kandideerida rektori ametisse, ei mahtunud see mõte mulle pähe – lihtsalt mõeldamatu. Kui sama ettepanekut kordas toonane rektor Andres Keevallik, mõtlesin. Nad kõik ütlesid, et ülikool vajab olulisi muutusi ja need ei sünni seestpoolt. See oli väärikas väljakutse.