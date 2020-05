Jaan Tamm: viimaste päevade Pirita klooster

Hiljuti esilinastuse 50. aasta­päeva tähista­nud ­«Viimne reliikvia» on tõenäoliselt ärgitanud ka Tallinna linna­võime, eriti aga Pirita ­linnaosa valitsust Pirita kaunis jõekäärus Maarjaorus (Mariendalis) paikneva kloostrikompleksi peale mõtlema. Olles täiesti nõus Postimehes 26. märtsil ilmunud pöördumise vaimsusega, milles kultuuritegelased avaldasid lootust, et linnaosavalitsus laseb birgitiinidel kloostri eest edasi hoolitseda, lisaksin siia ka muinsuskaitselise aspekti. On ju tegemist nii füüsilises kui vaimses mõttes ühe unikaalsema kompleksiga Baltikumis ja Põhjamaades, kus Liivi sõja käigus varemestunud neitsi Maarjale pühendatud kirik koos põhjaküljel paikneva nunnadepoolega ja lõunaküljel suures osas veel pinnasekihtide alla maetud preestrite ja ­munkade sulushoonestusega on kaunis harmoonias nelisada aastat hiljem birgitiinide teise tulemise käigus rajatud uue, külalismajast, konverentsiplokist ja kabelist koosneva (autorid Ra Luhse ja ­Tanel Tuhal) kloostriklausuuriga. Just viimane, peapiiskop Erwin Josef Enderi septembris 2001 pühitsetud uusim kloostrikompleks andis uue hingamise mitte ainult 1980. aasta Moskva olümpiamängude purjeregati ajaks välja kaevatud ja konserveeritud varemetele, vaid ka kogu Pirita keskusele.