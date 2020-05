Merenduse lühiuudised

Hiiumaal Hellamaa lahe ääres asuvat väikesadamat haldav mittetulundusühing Värssu Sadam taotles PRIA-lt 22 602 eurot toetust sadamakai ja paadisilla korrastamiseks. Amet keeldus taotlust rahuldamast, väites, et Värssu sadam on kalasadam, mistõttu ei ole õigustatud sadama toetamine sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi tugevdamiseks ette nähtud meetme alusel. Ameti andmetel on Värssu väikesadama kaudu mullu toodud maale 1,1 tonni kala, seega on tegu kalasadamaga. Sadama arendaja hinnangul on see mitmefunktsiooniline kogukonnasadam, mis oleks vaja korda teha nii kohalike elanike, kalastajate, merepäästjate kui ka riigiametite aluste tarvis. PM

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) laev ja seirelennuk tuvastasid 23. aprillil Narva lahes Toilast kümne kilomeetri kaugusel tundmatu päritoluga merereostuse, mis lekib tõenäoliselt merepõhjast. Reostuse on fikseerinud ka Euroopa Meresõiduohutuse Ameti (EMSA) satelliit. Reostusallika kindlaks tegemiseks, lokaliseerimiseks ja likvideerimiseks on kaasatud olnud merevägi ja keskkonnainspektsioon, samuti on PPA palunud ametiabi veeteede ametilt. Keskkonnainspektsiooni proovi alusel on kindlaks tehtud, et tegemist on raskekütteõliga, mis ilmselt pärineb merepõhjast. Mereväe tuukrid on merepõhjas käinud, kuid reostusallikat ei ole seni leitud. PM