Lavrov eitas Merkeli väiteid

Vene välisminister Sergei Lavrov tõrjus eile Saksa kantsleri Angela Merkeli süüdistusi, mille järgi nuhkisid Vene häkkerid Saksa valitsusjuhi järele. «Viis aastat on möödas. Mitte ühtegi konkreetset fakti pole esitatud,» ütles Lavrov teleintervjuus RBK-le. Merkel ütles kolmapäeva parlamendis, et on Venemaa häkkerirünnakute sihtmärk ning tal on selle kohta tõendeid. Lavrovi sõnul peab Berliin Moskvat süüdlaseks, ehkki neil ei ole selle kohta mitte mingeid fakte. AFP/BNS