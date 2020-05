Mida kaalukamaks lähevad otsused ning mida rohkemaid inimesi need puudutavad – olgu selleks uue tootega turuletulek, usaldus riigiinstitutsioonide vastu või eriolukorra reeglite järgimise mõõtmine –, seda keerulisem on juhil ning tema meeskonnal uuringuteta kindlaks teha, milline on see reaalsus, milles tegutsetakse. Seetõttu on mitmesugused uuringud kujunenud professionaalses juhtimises asendamatuks reaalsuskontrolliks, mis aitavad hinnata olemasolevat olukorda, seada asjakohaseid eesmärke ja mõõta nende täitmist.