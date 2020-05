Jõesaar tahab siirduda mõnda Euroopa tippliigasse

Mexico olümpiapronks Anatoli Krikun ütles hiljuti sarjas «Eesti korvpalli 100 lugu» avaldatud usutluses: «Minu isiklikus tabelis on number üks Eesti korvpallis praegu vaieldamatult Janari Jõesaar. Ta on super! Mulle väga meeldib see, kuidas ja mida ta väljakul teeb.»